بوتين: روسيا ستكبح الانتشار الواسع لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "الوضع مع ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد -19" في العالم يتطور بشكل حاد، و​الاقتصاد العالمي​ بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي، ونحن نرى مدى حدة تطور الوضع مع الفيروس، فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان، ولقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

وأشار بوتين إلى أن "هناك استحالة بمنع الفيروس من التغلغل بالكامل في البلاد بالرغم من كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها ​الدولة​ سعيا لحفظ أرواح المواطنين"، لافتاً الى ان "جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها في الأسبوع المقبل، بما فيها المواصلات، وهيئات ​السلطة​ والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ​الصيدليات​، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية".