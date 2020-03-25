تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد. ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412، مشيرةً إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعا حذرا" في سرعة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص ب​العالم​، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض ​حظر التجول​، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.