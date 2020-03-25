ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في مصر إلى 21 حالة و442 إصابة مؤكدة

أعلنت وزيرة الصحة في مصر هالة زايد إرتفاع العدد الإجمالي ل​ضحايا​ كورونا إلى 21 حالة وفاة و442 إصابة، مؤكدةً أن "الشعوب التي تفشى فيها ​فيروس كورونا​ لم تلتزم بالعزل"، مشيرة إلى أن "الوزارة تقوم بمجهود كبير في التقصي، فهدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وتقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لدينا قدرة على الاستيعاب"، محذرة من أنه "مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشي الفيروس".

وأشارت زايد، إلى أن "الخوف على كبار السن والحوامل، لذا نطلب تقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة"، موضحة أن "الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية محذرة من قيام أي معامل خاصة بتحليل كورونا، وقمنا 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، وأن قرارات الحكومة تعني اقعد فى بيتك".