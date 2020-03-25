سلطات الصين تشكر شاب لبناني لمساعدتها بأزمة كورونا

أرسلت سلطات ​الصين​ رسائل شكر وامتنان الى الشاب اللبناني محمد نمر قبلان الذي عمل على مساعدة الصين عند بداية ازمة ​فيروس كورونا​، وهو شاب لبناني له الكثير من العلاقات والصدقات في بلدية تشاتغده الصينية التي تتبع مقاطعة هونان.

وعند بداية ازمة فيروس كورونا تواصل قبلان مع عددا من أصدقائه الصينين الذين طلبوا كمامات ،فعمل على تامين 30350 كمامة وشحنهم الى بلدية تشانغده في محافظة هونان ووصلوا وتم استلامهم من قبل مركز انشيانغ لمكافحة ​الأمراض​.

واحتفلت المقاطعة الصينية بالتقديمات العينية التي وصلتها وتصدر قبلان المرتبة الأولى بين الأشخاص والشركات الذين هبوا لمساعدة المدينه الصينيه. وفي الأيام الماضية تبلغ قبلان أكثر من رسالة شكر صينية بدءاً من رسالة شكر وامتنان من لجنة مدينة تشانغده في ​الحزب الشيوعي​ الصيني الحاكم الى رسالة محبة من اتحاد عموم الصين للصينين العائدين من الخارج في مدينة تشانغده ورسالة شكر من حكومة بلدية تشانغده الشعبية .