حب الله أثنى على تصنيع الجيش الكمامات وطلب من جمعية الصناعيين المساعدة

أثنى وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، في ​اتصال​ مع قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، على "قرار ​القيادة​ تكليف مجندين بتصنيع كمامات للعسكريين في الجيش، بحسب مواصفات ومعايير عالية الجودة"، معلناً انه "طلب من ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين التنسيق مع القيادة، والمساهمة في تأمين المواد الأولية لصناعة الكمامات للجيش، ومدهم بالخبرات والمعدات إذا لزم الأمر، وذلك انطلاقاً من شعور الصناعيين في تحمل المسؤولية الوطنية، والوقوف سنداً قوياً إلى جانب القوى العسكرية والأمنية المكلفة السهر والمحافظة على أمن اللبنانيين وسلامتهم في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية".

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