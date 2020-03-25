كبارة متابعا وضع مستشفى طرابلس مع دياب: له أهمية قصوى شمالا

أجرى النائب ​محمد كبارة​ اتصالاً برئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ وبحث معه في حاجات ​المستشفى الحكومي​ في ​طرابلس​، مشيراً إلى أن ​مستشفى طرابلس​ تقدم خدماتها للعديد من مناطق الشمال، خصوصاً طرابلس و​الضنية​ و​المنية​ و​زغرتا​ وعكار، حيث تبلغ تخصيص مستشفى طرابلس بعشرين جهاز تنفس مع التجهيزات الخاصة بها إضافة إلى صرف 75 مليون ليرة للمستشفى.

وأكد كبارة أن ​مستشفى طرابلس الحكومي​ له أهمية قصوى على صعيد الشمال، ويجب أن يحظى باهتمام الحكومة ككل، و​وزارة الصحة العامة​ كأولوية، نظراً لحجم الضغط على المستشفى وشكر كبارة رئيس الحكومة على تجاوبه.

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