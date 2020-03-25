أجرى النائب محمد كبارة اتصالاً برئيس مجلس الوزراء حسان دياب وبحث معه في حاجات المستشفى الحكومي في طرابلس، مشيراً إلى أن مستشفى طرابلس تقدم خدماتها للعديد من مناطق الشمال، خصوصاً طرابلس والضنية والمنية وزغرتا وعكار، حيث تبلغ تخصيص مستشفى طرابلس بعشرين جهاز تنفس مع التجهيزات الخاصة بها إضافة إلى صرف 75 مليون ليرة للمستشفى.
وأكد كبارة أن مستشفى طرابلس الحكومي له أهمية قصوى على صعيد الشمال، ويجب أن يحظى باهتمام الحكومة ككل، ووزارة الصحة العامة كأولوية، نظراً لحجم الضغط على المستشفى وشكر كبارة رئيس الحكومة على تجاوبه.
كانت هذه تفاصيل خبر كبارة متابعا وضع مستشفى طرابلس مع دياب: له أهمية قصوى شمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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