أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، تقريرها اليومي الذي أشار إلى أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا بفيروس كورونا حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.
ولفت التقرير إلى أن لبنان سجل 29 حالة جديدة، مؤكداً أن عدد الوفيات استقر على 4، وعدد المتعافين من الفيروس بلغ 8. وأوضح التقرير أن مناطق كسروان والمتن وبيروت شهدت أعلى نسب الإصابة.
وأشارت إحصاءات الإجراءات على صعيد المحافظات والبلديات، تسجيل معدل أكثر من 90% لإلتزام المواطنين بالحجرالمنزلي في مجمل محافظات لبنان، كما سجل لبنان معدل أكثر من 85% إلتزاماً بالإقفال العام.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث: 5534 فحصا نتج منها 333 إصابة و4 وفيات منذ 21 شباط لتاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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