إدارة الكوارث: 5534 فحصا نتج منها 333 إصابة و4 وفيات منذ 21 شباط لتاريخه

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة ل​وزارة الصحة​ ال​لبنان​ية، تقريرها اليومي الذي أشار إلى أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا ب​فيروس كورونا​ حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.

ولفت التقرير إلى أن لبنان سجل 29 حالة جديدة، مؤكداً أن عدد الوفيات استقر على 4، وعدد المتعافين من الفيروس بلغ 8. وأوضح التقرير أن مناطق ​كسروان​ و​المتن​ و​بيروت​ شهدت أعلى نسب الإصابة.

وأشارت إحصاءات الإجراءات على صعيد المحافظات والبلديات، تسجيل معدل أكثر من 90% لإلتزام المواطنين بالحجرالمنزلي في مجمل محافظات لبنان، كما سجل لبنان معدل أكثر من 85% إلتزاماً بالإقفال العام.