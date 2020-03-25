رئيس بلدية فنيدق: يجب الا نأمل مساعدات من الخارج ويجب أن نعتمد على انفسنا

شكر رئيس ​بلدية فنيدق​ سميح عبد الحي، في بيان، أهالي البلدة وكل من "ساهم بالمساعدة بشكل مباشر او من خلال جمعيات، وكل من حجر نفسه حماية ووقاية من فيروس غريب أرعب ​العالم​، وأصاب ​لبنان​ الذي لا يملك مقومات الصمود ومشافيه غير قادرة على إستيعاب ​حالات​ كبيرة، وحرصا ومحبة لكم لا نريد ان يصل حالنا كحال ​إيطاليا​".

ولفت الحي الى ان "لبنان كان يعتمد في الماضي على ​مساعدات​ وهبات دولية، ولكن اليوم الجميع في أزمة، لهذا يجب الا نأمل مساعدات من الخارج ويجب أن نعتمد على انفسنا"، آملا "أن يبعد الله البلاء عن ابناء البلدة وأن يلتزم الجميع الحجر".