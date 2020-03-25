القوّات اللبنانيّة: جعجع تمنى على فهمي ان يتابع شخصياً قضية أنطوان الحايك

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في بيان، عن "اجراء الاخير اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبحث معه قضية اغتيال المواطن أنطوان الحايك في منطقة المية ومية يوم الأحد الماضي".
وأكد وزير الداخلية محمد فهمي لرئيس "القوات" انه "منذ اللحظة الأولى للجريمة أعطى ولا يزال كل الاهتمام اللازم لمتابعتها من أجل الكشف عن ملابساتها، فتمنى جعجع على فهمي ان يتابع شخصياً هذه القضية نظراً لحساسيتها وتأثيرها على التعايش بين اللبنانيين عموماً وفي الجنوب خصوصاً".
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