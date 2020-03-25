روبير فاضل: تبني الحكومة مشروع "أفعال" ينقذ 500 ألف مواطن فقير

طالب عضو اللجنة التنفيذيّة في الكتلة الوطنيّة النائب السابق ​روبير فاضل​ الحكومة باتّخاذ قرار بتبنّي اقتراح قانون "أفعال" لمكافحة ​الفقر​ المدقع، واصفاً هكذا إجراء بـ"أهم قرار ستتّخذه منذ أن استلمت ​السلطة​".

وأوضح فاضل في تصريح صحفي، أنّ "هذا الاقتراح قدّمته الكتلة الوطنيّة قبل اندلاع ​الثورة​ بيوم واحد في 16 تشرين الأوّل 2019، وأنّه مبني على فكرة بسيطة تقوم على تقديم مساعدة نقديّة للعائلات الأكثر فقراً مشروطة بتعليم الأولاد وتدريب المعيل علماً أنّ هذا الإشتراط طبعاً لا يمكن تطبيقه في الوضع الحالي"، لافتاً إلى أنّه "حين الإعلان عن الإقتراح أي قبل الأزمات الماليّة والنقديّة والوبائيّة، كانت الدراسات تشير إلى أنّ نحو 300 ألف لبناني يعيشون بأقل من 5 دولارات في اليوم الواحد. وأكّد أنّ هذا العدد زاد ليطال نحو 500 ألف لبناني اليوم".

واعتبر أنّه "لم يعد هناك أيّ سبب للتأخير في تبنّي اقتراح القانون هذا، وهو لا يتطلّب بالضرورة أن يُقرّ في مجلس النوّاب إنّما بإمكان الحكومة تطبيقه بمرسوم في ​مجلس الوزراء​ وبأسرع وقت".