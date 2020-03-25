الدفاع المدني: تعقيم ثكنتين للجيش في عكار

نفذ مركز ​الدفاع المدني​ في بزبينا العكارية، "حملة تعقيم لثكنتي ​الجيش​ في ضهر نصار و​بيت ملات​ للحماية من ​فيروس كورونا​، وذلك ضمن حملة التعقيم التي يقوم بها المركز في منطقة الجومة". إضغط للمزيد

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