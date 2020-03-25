عبد الرحيم مراد: إياكم وتهريب التعيينات والمحاصصات بظل انشغال اللبنانيين بصحتهم

أعلن النائب ​عبد الرحيم مراد​، في تصرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "اليوم انطلاقاً من حرصنا على حكومة حظيت بثقتنا الدستورية والسياسية ولا تزال، يجب الانصراف الى أولوية وحيدة في هذه المرحلة، وهي خطط احتواء ومكافحة وباء ​كورونا​ على كل المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية،ض والامر الثاني هو ضرورة ان يتوقف هذا الغرام المستجد بين ​الحكومة​ و​المصارف​، لأن مهمتكم حماية مصالح الشعب وليس مصالح النظام المصرفي الذي فقد كل معايير الصدقية لدى الرأي العام، ومن المعيب تلميع صورته" .

ولفت الى ان "ضرورة عدم الذهاب الى بدعة تهريب ​التعيينات​ والمحاصصات التي تفوح روائحها المقززة، في ظل انشغال اللبنانيين بصحتهم وبالكارثة التي يواجهها الوطن".