بلدية بصرما: على العاملين في معمل الزعني التزام الحجر الصحي

أعلنت بلدية بصرما- الكورة، في بيان، انه "بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة مواطنتين من خارج نطاق ​قضاء الكورة​ تعملان في معمل الزعني في بصرما، ب​فيروس كورونا​ المستجد، تطلب ​البلدية​ من أبناء القرية العاملين في المعمل وعائلاتهم التزام الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم وعدم الخروج، حرصا على ​السلامة العامة​، وتضع نفسها وخلية ​الأزمة​ بتصرفهم لتأمين كل المستلزمات الضرورية لإستمراريتهم"، مذكرة بـ"واجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات الجهات الرسمية حفاظا على سلامتكم وعلى السلامة العامة".

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