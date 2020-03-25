درويش في عيد البشارة: الرجاء بالخلاص من كورونا

عايد النائب ​علي درويش​ في ​عيد البشارة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "جميع ال​لبنان​يين بعيد البشارة بما يحمله من قيم ومعان إنسانية، وعبره الرجاء بالخلاص من وباء ‎كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء والتوحد لتخطي الأزمات في لبنان".

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