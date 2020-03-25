دعا اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين - العبدة في محافظة عكار، في بيان، إلى "ضرورة التزام المنازل كحل أفضل وأنسب"، مطالباً بـ "تدخل الدولة لتطبيق قرار التعبئة العامة بعد حالات التسيب واللامبالاة التي بدأت في بلدات عكارية عدة، وبمطالبة الهيئة العليا للاغاثة بتقديم المعونات الغذائية لكثير من العائلات التي تعطلت أعمالها وخصوصا في الحجر المنزلي".
وناشد الاتحاد "الإسراع في مساندة العكاريين الذين هم في الأصل يرزحون تحت وطأة الحرمان والفقر والعوز، وتفعيل دور المراكز الطبية المحلية، والتزام قرار مفتي الجمهورية بإقفال المساجد وتعليق صلوات الجماعة، ودعم المستشفى الحكومي في عكار والبحث في سبل تعزيز الأمن الغذائي للقرى والبلدات العكارية، وعدم تدخل السياسة في مفاصل هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين: للإسراع في مساندة العكاريين الواقعين تحت وطأة الحرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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