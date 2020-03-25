بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين: للإسراع في مساندة العكاريين الواقعين تحت وطأة الحرمان

دعا اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ​ببنين​ - ​العبدة​ في محافظة عكار، في بيان، إلى "ضرورة التزام المنازل كحل أفضل وأنسب"، مطالباً بـ "تدخل ​الدولة​ لتطبيق قرار التعبئة العامة بعد ​حالات​ التسيب واللامبالاة التي بدأت في بلدات عكارية عدة، وبمطالبة ​الهيئة العليا للاغاثة​ بتقديم المعونات الغذائية لكثير من العائلات التي تعطلت أعمالها وخصوصا في ​الحجر المنزلي​".

وناشد الاتحاد "الإسراع في مساندة العكاريين الذين هم في الأصل يرزحون تحت وطأة الحرمان و​الفقر​ والعوز، وتفعيل دور المراكز الطبية المحلية، والتزام قرار مفتي ​الجمهورية​ بإقفال المساجد وتعليق صلوات الجماعة، ودعم ​المستشفى الحكومي​ في عكار والبحث في سبل تعزيز ​الأمن​ الغذائي للقرى والبلدات العكارية، وعدم تدخل ​السياسة​ في مفاصل هذه ​الأزمة​".