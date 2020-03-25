مستشفى المعونات: وفاة شخص مصاب بالكورونا كان يعاني من حالة متقدّمة من سرطان الرئة

أعلنت إدارة مستشفى سيّدة المعونات الجامعي – جبيل، في بيان، "مغادرة ستة أشخاص لغاية اليوم للقسم المخصّص لاستقبال المرضى المصابين بفيروس COVID-19 (كورونا)، بينهم الوزير السابق ​محمد الصفدي​، إثر ظهور النتائج السلبية للفحوصات المخبرية التي أجريت لهم"، مشيرة الى "استمرار المستشفى بالعناية بثمانية مرضى، جرى استقبالهم في القسم المذكور، بينهم سبعة من طاقمه التمريضي، والذين يفترض أن يغادروا المستشفى في الايام القليلة المقبلة، وتتم متابعة أحد المرضى الذي استقبل أخيرا في قسم العناية الفائقة المخصّص للمرضى المصابين ب​فيروس كورونا​، وهو في حالة حرجة جدّاً نظراً لمعاناته من قصور مزمن في الكبد".

وأكدت الادارة "وفاة مريض كان يعاني من حالة متقدّمة من سرطان الرئة، والذي جرى استقباله منذ بضعة أيّام إثر إصابته بفيروس كورونا"، داعية "الجميع بالتقيّد الكلّي بتعليمات وزارة الصحّة العامّة، لا سيّما لناحية الحجر الذاتي والابتعاد عن جميع مصادر العدوى".