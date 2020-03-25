نفى رئيس بلدية الحدت جورج عون "الأخبار المتداولة عن إصابات عديدة ضمن نطاق الحدت، وأكد في حديث لـ"النشرة" أن كل تلك الأرقام التي يتكلم عنها البعض في وسائل التواصل الإجتماعي كاذبة، والحقيقة هي أنه حتى اللحظة سجلت بلدية الحدت إصابة واحدة لعامل في البلدية وهو حارس ليلي، وتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بالإضافة إلى فرض الحجر الصحي على 30 شخصاً رغم أن أحداً منهم لم تظهر عليه عوارض الإصابة".
وأكد عون أن "هناك 120000 مقيم ضمن نطاق بلدية الحدت والجميع يعلم مدى مصداقيتنا فنحن شفافون جداً لمصلحتنا العامة والخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج عون للنشرة: لا يوجد سوى إصابة كورونا واحدة بالحدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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