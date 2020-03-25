هاشم: إعادة العالقين في المطارات واجب

أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بعد النداءات التي أطلقها ​اللبنانيون​ في أكثر من دولة، ومنهم عالقون في المطارات، أصبح لزاما على ​الحكومة​ مجتمعة والوزراء وبخاصة المعنيين، وضع خطة سريعة لإعادة من يمكن إعادته وتأمين متطلبات من لا تسمح له الظروف بإعادتهم بأسرع وقت، وهذا واجب ومسؤولية وطنية لا يمكن للحكومة التهرب منهما تحت أي ذريعة".

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