بري: على الحكومة تأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه برئيس الحكومة حسان دياب في عين التينة، على "ضرورة أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم الى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة"، مشيراً الى "مطلب المغتربين اللبنانيين لا سيما المتواجدين في القارة الأفريقية وفي البلدان الأوروبية وتأمين رجوع من يرغب منهم الى وطنهم بعد تفشي وباء الكورونا في أوروبا وبدء إنتشاره في بعض الدول الأفريقية".
هذا وعُلم أن دياب كان متعاوناً، وهو سيطلب نصيحة تقنية من اللجنة الوطنية المؤلفة للكورونا حول كيفية التعامل مع القضية المتعلقة بالمغتربين.
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