رئيس بلدية الهرمل: لعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى

نفى رئيس ​بلدية الهرمل​ ​صبحي صقر​، في بيان، ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي حول إعلانه حال الطوارئ في مدينة الهرمل، مؤكداً "ان "القرار في أي إجراء يعود حصرا إلى ​مجلس الوزراء​ والسلطات المعنية الإجراء، داعيا الأهالي الى "عدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، إلتزاما بمقررات التعبئة العامة التي أعلنتها ​الحكومة اللبنانية​"، مطالبا ​القوى الأمنية​ بـ "ملاحقة مطلقي هذه ​الأخبار​ الكاذبة وسوقهم إلى ​القضاء​ لإثارتهم الذعر بين المواطنين".

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