رئيس بلدية الشربين حذر من تهريب سوريين من والى عكار

حذر رئيس بلدية الشربين علي زين ناصرالدين، في بيان، من "قيام البعض بتهريب سوريين، من وإلى عكار عبر منطقة ​الهرمل​ وجرودها، وهؤلاء ​النازحون​ لا يعرف إن كانوا سليمين من الاصابات الصحية بأي وباء أو داء خصوصا أن استقدامهم يتم من مناطق موبوءة ولا يعرف أيضا إن كانوا سليمين من الناحية الأمنية، ولكن على الأرجح ان من وضعه سليم ليس بحاجة ليهرب خلسة عبر مهربين يتقاضون ​المال​"، داعياً المعنيين الى "الوقوف عند مسؤولياتهم وأخذ الإجراءات الصارمة، فلا مجال للتهاون إن كنا فعلا في حالة طوارئ، ننتظر ​الدولة​ لنرى سلطتها على الجميع دون تهاون".

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