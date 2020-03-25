رئيس بلدية العماير رجم: على الدولة بكل مؤسساتها الصحية ان تدعم منطقة وادي خالد

أشار نائب رئيس اتحاد بلديات ​وادي خالد​ رئيس بلدية العماير- رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ، في بيان، الى انه "رغم ان عدد الاصابات ب​فيروس كورونا​ في منطقة وادي خالد الحدودية يساوي إصابات ​الشمال​ مجتمعاً، الا اننا لم نجد مؤازرة لا من ​وزارة​ صحة، ولا أي اهتمام من ​الدولة​، رغم هول الاختلاط في منطقتنا، وحده ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد لبكي​ على ​اتصال​ معنا، فله كل الشكر"، داعياً الدولة "بكل مؤسساتها الصحية والاغاثية ان تعلن الدعم الكامل لمنطقة وادي خالد، والتي اصبحت بحالة صحية معيشية صعبة جدا جدا".

ولفت الشيخ، الى ان "اليوم ليس وقت ان تترك منطقة مثل وادي خالد لأي اعتبارات، الوادي جزء من هذا الوطن، شعبه لبناني، والتاريخ لن يرحمكم. خافوا الله وكونوا على قدر من الوطنية والتفتوا لهذه المنطقة".