ابي اللمع: حسن وعدني خيرا بتجهيز مستشفى ضهر الباشق

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إيدي ابي اللمع في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،إلى أنه أجرى "اتصالا بوزير الصحة حمد حسن لتجهيز مستشفى ضهر الباشق، واستقبال المصابين بكورونا وإعطاء أذونات للمستشفيات والمختبرات بإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، فابلغني بأنه يعمل على الموضوع ووعد خيرا".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة إنتشار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 333 شخصاً على الأراضي اللبنانية بفيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية ب"الوباء العالمي".
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