ابي اللمع: حسن وعدني خيرا بتجهيز مستشفى ضهر الباشق

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ماجد إيدي ابي اللمع في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،إلى أنه أجرى "اتصالا ب​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ لتجهيز مستشفى ​ضهر الباشق​، واستقبال المصابين بكورونا وإعطاء أذونات للمستشفيات والمختبرات بإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، فابلغني بأنه يعمل على الموضوع ووعد خيرا".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ وصل إلى مرحلة إنتشار ​فيروس كورونا​ حيث أعلنت ​وزارة الصحة​ عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 333 شخصاً على الأراضي اللبنانية بفيروس كورونا الذي وصفته ​منظمة الصحة العالمية​ ب"الوباء العالمي".