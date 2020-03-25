ريفي: عالم ما بعد كورونا سيفتح الباب أمام الأسئلة الكبيرة

أعتبر الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عالم ما بعد ​كورونا​ سيفتح الباب أمام الأسئلة الكبيرة، هدر الموارد على سباق التسلح والنزاعات تدمير ​البيئة​ مصير التضامن الدولي وتحديداً ​الأمم المتحدة​".

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