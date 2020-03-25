الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدي لكوفيد-19

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أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء ان وباء كوفيد-19 "يهدد الانسانية برمتها"، وذلك خلال اطلاقه "خطة رد انساني عالمي" تستمر حتى ديسمبر مع دعوة الى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن هذه الخطة "تهدف الى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الاشد فقرا في العالم وتلبية حاجات الاشخاص الاكثر ضعفا وخصوصا النساء والاطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون امراضا مزمنة".



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