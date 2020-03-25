بوتين يرجئ التصويت على التعديل الدستوري بسبب كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء إلى تأجيل التصويت على الاصلاحات الدستورية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأعلن عن إجازة عامة في البلاد طوال الأسبوع المقبل.
وقال في كلمة تلفزيونية نادرة "اعتقد أنه يجب تأجيل التصويت الى تاريخ لاحق" في اشارة الى الاستفتاء الذي كان مقرراً في 22 أبريل، معلنا تعطيل العمل في البلاد لمدة اسبوع بهدف "ابطاء سرعة" انتشار الفيروس.
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