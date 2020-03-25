مدريد تشتري معدّات وأدوات طبية من الصين

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أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا الأربعاء شراء حكومته معدات وأدوات طبية بقيمة 432 مليون يورو من الصين في سياق العمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويشتمل الاتفاق على 550 مليون قناع واق، 5,5 مليون أداة لإجراء الاختبارات السريعة، 950 جهاز تنفس اصطناعي و11 مليون قفاز. مواضيع قد تهمك :

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