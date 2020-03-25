بالتعاون مع فيسبوك.. سكاي نيوز عربية تطلق برنامجا تفاعليا حول "كورونا"وتداعياته

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت "سكاي نيوز عربية" برنامجا يوميا تفاعليا مباشرا، حول تداعيات فيروس كورونا بالتعاون مع منصة فيسبوك.

ويستضيف البرنامج، نخبة من الضيوف للإجابة على استفسارات المتابعين على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، ويستعرض الحقائق العلمية حول فيروس كورونا المستجد، وآثاره الناجمة بعد انتشاره في كل دول العالم.

وقالت الشبكة في بيان، إن البرنامج، يأتي بالشراكة ما بين "سكاي نيوز عربية" و "فيسبوك"، ويمكن من خلاله توجيه المتابعين للأسئلة المباشرة للخبراء والمختصين الذين سيستضيفهم البرنامج للحديث حول تداعيات فيروس كورونا، وتقديم إجابات موثوقة ودقيقة.

ووفقا للبيان، تم بث الحلقة الأولى من البرنامج الذي يحمل اسم "كورونا ... سؤال وجواب" أمس، ومن المقرر أن يتم عرضه يومياً عند الساعة 7:00 مساءً، بتوقيت الإمارات (الساعة الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).

وقال يوسف تسوري مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية إنه "مع تزايد الشائعات المضللة والأخبار المزيفة المتداولة، شعرت سكاي نيوز عربية بأهمية توفير معلومات دقيقة، وموثوقة حول فيروس كورونا المستجد، الذي يعد أهم وأبرز موضوع على الساحة اليوم.. دخلنا في شراكة استراتيجية مع فيسبوك لاستخدام تقنيات الاتصال العملاقة التي يملكها من خلال تقديم عرض مباشر يومياً ولمدة ساعة يتم الإجابة من خلالها على أسئلة متابعينا واهتماماتهم".

سيتم بث برنامج "كورونا ... سؤال وجواب" مباشرة على فيسبوك، وهذا هو ثاني برنامج لـ "سكاي سكاي عربية" على "فيسبوك" ويُظهر حجم الشراكة القوية بين المؤسستين؛ حيث طالما حرصت "سكاي نيوز عربية" على أن تصل آخر الأخبار والحقائق والمعلومات الدقيقة إلى جمهورها في شتى أنحاء العالم، في حين يساعد "فيسبوك" على ربط الأشخاص، ويوفر منصة للمستخدمين بما يمكنهم من التعبير عن أسئلتهم واستفساراتهم.

و قال محمد عمر، مدير الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ "فيسبوك" إنه : "مع تزايد تفشي فايروس كورونا المستجد، أردنا في فيسبوك التأكد من إمكانية وصول الجميع إلى معلومات موثوقة ودقيقة من خلال منصاتنا".

وأضاف "نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ، كجزء من جهودنا العالمية، للتأكد من أنهم يستخدمون قوة منصاتنا الاجتماعية للتواصل مع الناس، ومحاولة معرفة مخاوفهم، ومشاركتهم المعلومات الدقيقة حول كورونا من أجل المساعدة في منع تفشي هذا الوباء".

وخلال الحلقات المباشرة التي تبلغ مدتها ساعة واحدة، سيتم البث من خلالCrowdTangle Live Display ، والذي سيوضح الإجراءات التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء المنطقة والعالم بشأن فيروس كورونا المستجد.

كما ستسمح المنصة أيضًا للخبراء بإنشاء لوحة تحكم مخصصة يمكن فحصها في CrowdTangle Live Display Hub للتأكد من أن "سكاي نيوز عربية" تجيب على أكبر عدد من الأسئلة التي يمكن للمتابعين نشرها من على منصات "إنستجرام" و "مجموعات فيسبوك" التي تحمل اسم "Facebook COVID-19 Group" ، بالإضافة إلى المجموعة الخاصة بفيروس كورونا لسكاي نيوز عربية على "مستجدات كورونا" (SNACovid19).

كما تم تطوير مجموعة بعنوان "The Hope Feed"، يعرض بشكل مباشر لقصص إيجابية لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد من شتى أنحاء العالم.