"المشوار اللي ملوش ضرورة بلاش منه".. الداخلية تنشر قواتها لتنفيذ حظر الحركة وتحذر المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في نشر قواتها بمختلف المحافظات؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الذي صدر أمس بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من اليوم الأربعاء.

وأهابت الداخلية في بيان لها، بالمواطنين الإلتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

ويوضح الفيديوجرافيك التالي تفاصيل قرار الحظر والعقوبات التي تنتظر المخالفين.