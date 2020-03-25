اندلاع حريق في مبنى مكون من طابقين بسبب تسرب غاز بوتاجاز في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل شب في مبنى من طابقين، بقرية الرحابات، مركز ابوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، باندلاع حريق في مبنى من طابقين، في قرية الرحابات، بسبب تسرب غاز البوتاجاز في أبوتشت.

جرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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