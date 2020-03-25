محافظ بورسعيد: علينا الاستفادة من دروس الدول الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، اليوم الأربعاء، بالاستفادة من دروس الدول الأخرى، تجنبا لنشر فيروس "كورونا" المستجد كما حدث بعدد من البلدان.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، على أهمية وعي المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، والتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة، حفاظا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة.

وشدد محافظ بورسعيد على أبناء المحافظة بالالتزام بعدم التحرك أثناء تطبيق قرار ايقاف حركة المواطنين، والذي سيجري تطبيقه في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

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