عاد من السعوديّة عبر تونس، ليبيا تعلن تسجيل أوّل إصابةٍ بفيروس "كورونا" المستجدّ

وكالات - أعلنت ليبيا مساء أمس، الثلاثاء 24 مارس 2020، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، حسب ما أفاد وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني .

وقال الوزير أحميد عمر في شريط مصوّر "تمّ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ليبيا".

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وأضاف "تمّ التأكّد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

وقال النجار في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية الخاصة إنّ المصاب "شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّرا عن طريق تونس (...) وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى ليبيا".