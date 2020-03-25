إصابة 22 شخصا في المغرب بفيروس كورونا كانوا على طائرة قادمة من دولة عربية

أكد مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة في مدينة مكناس بفيروس كورونا ، 15 منها حالة مؤكدة.

وأشار اليوبي إلى أن الأشخاص المصابين شاركوا في رحلة سياحية منظّمة إلى إحدى الدول العربية (لم يتم تحديدها) وقدموا على متن طائرة واحدة.

وبحسب مدير الأوبئة، فقد سجلت الدار البيضاء أكبر عدد إصابات وصلت إلى 41 حالة، فيما سجّلت مدينة الرباط 23 حالة إصابة، وتلتها مدينتا مراكش ومكناس بـ 22 إصابة لكلّ مدينة، ثم مدينة فاس بأربعة عشرة حالة إصابة.

ونوه اليوبي إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المغرب قد ارتفع إلى 170 حالة، بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.ونوه اليوبي إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المغرب قد ارتفع إلى 170 حالة، بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.