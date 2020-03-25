مسؤول إيطالي: وفيات كورونا قد تكون أربعة أضعاف العدد المعلن

قال عمدة مدينة برجامو، وهي واحدة من أكثر المدن تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إن الإحصاءات الرسمية قد تعطي تقديرات أقل بكثير من العدد الواقعي للمتوفين بسبب الفيروس.

وأوضح جيوري جوري إنه تم تسجيل 112 حالة وفاة رسمية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مقاطعته أمس الاثنين، لكن إجمالي الوفيات في المنطقة كان أكثر من أربعة أضعاف هذا العدد.

وأضاف إن جميع الذين توفوا تقريبًا دون احتسابهم في إحصاءات الفيروس كانوا من كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وهو أحد الأعراض الشائعة لمرض كوفيد19- .

وفي حديثه للصحفيين الأجانب عبر مؤتمر بتقنية الدوائر التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس)، قال جوري إن تقييمه “غير العلمي” يعطي مقياساً أكثر نموذجية لحجم المأساة التي نمر بها هنا.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم وفاة 743 حالة جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يعتبر قفزة في الاعداد بعد يومين متتاليين من انخفاض الأرقام. وبعد تسجيل 793 حالة وفاة يوم السبت بالفيروس، انخفضت الوفيات اليومية إلى 650 يوم الأحد وإلى 602 يوم الاثنين، ما أشاع جو من التفاؤل بشأن إمكانية تراجع الأزمة الصحية.

