قال عمدة مدينة برجامو، وهي واحدة من أكثر المدن تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إن الإحصاءات الرسمية قد تعطي تقديرات أقل بكثير من العدد الواقعي للمتوفين بسبب الفيروس.
وأضاف إن جميع الذين توفوا تقريبًا دون احتسابهم في إحصاءات الفيروس كانوا من كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وهو أحد الأعراض الشائعة لمرض كوفيد19- .
وفي حديثه للصحفيين الأجانب عبر مؤتمر بتقنية الدوائر التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس)، قال جوري إن تقييمه “غير العلمي” يعطي مقياساً أكثر نموذجية لحجم المأساة التي نمر بها هنا.
وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم وفاة 743 حالة جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يعتبر قفزة في الاعداد بعد يومين متتاليين من انخفاض الأرقام. وبعد تسجيل 793 حالة وفاة يوم السبت بالفيروس، انخفضت الوفيات اليومية إلى 650 يوم الأحد وإلى 602 يوم الاثنين، ما أشاع جو من التفاؤل بشأن إمكانية تراجع الأزمة الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيطالي: وفيات كورونا قد تكون أربعة أضعاف العدد المعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.