أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات" في الإمارات، أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة "مترين" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالارشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة

واشترطت "وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات " في تعميم لهما اليوم بهذا الشأن، إلتزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الإمارات في مواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي.

ويأتي هذا التعميم إلحاقا بالبيان السابق الذي أصدرته وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، والذي تقرر بمقتضاه إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، على أن يستثنى من ذلك منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

تقليل الزحام التزاما بالارشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".واشترطت "وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات " في تعميم لهما اليوم بهذا الشأن، إلتزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الإمارات في مواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي.ويأتي هذا التعميم إلحاقا بالبيان السابق الذي أصدرته وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، والذي تقرر بمقتضاه إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، على أن يستثنى من ذلك منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.