7 حالات اشتباه بفيروس كورونا في الجيش العراقي

أعلنت صحة محافظة نينوى العراقية تسجيل سبع حالات مشتبه بها بفيروس كورونا لمنتسبين في الجيش العراقي في المحافظة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال مدير الصحة بالمحافظة الدكتورفلاح الطائي -للوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) اليوم الثلاثاء- إن صحة نينوى تسلمت سبع حالات مشتبه بها بفيروس كورونا وهم

منتسبون في الجيش العراقي يعانون من أعراض تم حجرهم بعد أخذ عينات تم ارسالها للتحاليل المخبرية في العاصمة بغداد، لافتًا إلى أن الصحة ستواصل حجرهم لحين إعلان نتائج الفحوصات المعملية.