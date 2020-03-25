تطورات فيروس كورونا.. آخر الأخبار لحظة بلحظة حول العالم

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة السعودية: 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس لمقيم في مكة، وارتفاع حالات التعافي إلى 29.

- الوفيات في إسبانيا تتجاوز الصين مع تسجيل 3434 حالة جراء كورونا المستجد.

- لبنان تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوجه الجيش الروسي لتنفيذ تدريبات عسكرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

- وزارة الصحة التونسية: وفاة شخص رابع مصاب بفيروس كورونا.

- أوكرانيا تعلن فرض حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 4 مصابين من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 43، وتسجيل 4 إصابات جديدة.

- ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 658.

- إيران تسجل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2077، وتعداد المصابين بالمرض يتخطى 27 ألف.

- نيوزيلندا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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- 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

- تسجيل خامس وفاة في إسرائيل بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات 2030، والحكومة تقرر تقييد حركة التنقل اعتبارا من الثامنة مساء اليوم، وتمنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560

حالة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 31554 والوفيات 149.

- وزارة الصحة بجنوب أفريقيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 700.

- عاود عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في إيطاليا، الثلاثاء، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع.

- ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

- رئيس بنما يفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة كورونا.

- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

- أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عمدة نيويورك: عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 إصابة بفيروس كورونا في المدينة وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصا.

- قال ترامب إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

- يتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.