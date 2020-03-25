إسبانيا تتجاوز الصين في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد

ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد إلى 3434 حالة منذ بداية تفشي الوباء، لتتجاوز بذلك عدد الوفيات المسجلة في الصين التي بلغت 3281، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكانت إسبانيا سجلت نحو 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما توفي أكثر من 700 شخص.
ووفقا لوزارة الصحة الإسبانية، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء 47 ألفا و610 حالات، من بينهم 3166 شخصا في حالة
وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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