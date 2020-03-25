قال رئيس اتحاد المستشفيات الألماني إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سيتباطأ على الأرجح اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل إلى منتصفه، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف، جيرالد جاس، اليوم الأربعاء: "على المدى المتوسط، نتوقع أن تتباطأ معدلاتالإصابة، بسبب البعد الاجتماعي".
وتابع: "ومع ذلك، لن ينعكس هذا بشكل كبير على أعداد الإصابات".
وأوضح أن حوالي 1000 مريض بالفيروس التاجي يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في المستشفيات
وأعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31554 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.
وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم، حيث تم تسجيل 4191 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول: مؤشرات إيجابية في ألمانيا بخصوص الإصابات بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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