السعودية: تسجيل 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت السعودية اليوم تسجيل 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للارتفاع اليومي لعدد المصابين، مقارنة مع أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المملكة خلال اليوم الماضي إلى 900 حالة بعد

أن كانت هذه الحصيلة الثلاثاء عند مستوى 767.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع طفيف في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد الإصابات، حيث سجلت في المملكة، حسب إحصائية أمس الثلاثاء، 205 حالات جديدة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل وفاة جديدة جراء الفيروس، مشيرة

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إلى أن المتوفي هو مقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 29 حالة بعد تسجيل شفاء جديد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن "المخالطة المجمتعية ما زالت ترصد"، وحذرت من استمرار هذا الأمر، فيما حثت الجميع على البقاء في المنزل.

وأضافت: "ننصح الجميع بالابتعاد عن مواقع الازدحام وأن يستعينوا بالمنصات الإلكترونية لطلب المواد الغذائية".