عمدة طوكيو تدعو للبقاء في المنازل لمنع تفشي كورونا

طالبت يوريكو كويكي عمدة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 14 مليون نسمة، بالبقاء في المنازل في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت كويكي: إن المدينة تواجه «موقفا صعبا» في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية اليابانية، السكان بتجنب السفر للخارج غير الضروري بسبب تفشي الفيروس.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من موافقة اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على إرجاء عقد دورة الألعاب الأولمبية بسبب الفيروس.

وطالبت كويكي، في مؤتمر صحفي، السكان بالتعاون لكي تمنع طوكيو«زيادة هائلة» في أعداد الإصابة بالفيروس.

كما طالبت العمدة السكان بالعمل من المنازل وتجنب الخروج في الليل.

كانت طوكيو قد سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالفيروس، اليوم، فيما تعد أعلى زيادة يومية يتم تسجيلها في العاصمة. وقد تضاعفت الحالات المصابة بالفيروس في طوكيو لأكثر من 200 حالة خلال أسبوع واحد، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

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