أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية. وأعلن بوتين في خطاب تلفزيوني عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، تشمل إجراءات للمساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي. كما طالب بوتين الحكومة بإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب لمدة ستة أشهر. وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية موسكو على موقعه الإلكتروني إن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات، اليوم الأربعاء، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد تشمل حظراً مؤقتاً على تنظيم أي تجمعات عامة وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً. Advertisements وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين إن متاجر الأغذية والبنوك ستظل مفتوحة. وسجلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس 410 حالات منها في موسكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يرجئ التصويت على التعديلات الدستورية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.