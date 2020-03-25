أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
وأشارت، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إلى تسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442 حالة.
وشددت الوزيرة على أن "الأسابيع الثلاثة القادمة مهمة جداً" في مواجهة الفيروس.
ويأتي المؤتمر قبل ساعات قليلة من بدء تنفيذ حظر ليلي للتجول كانت الحكومة أعلنت عنه أمس، ضمن مجموعة من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.
من جانبه، قال هيكل في المؤتمر :"نسعى لعدم الدخول في مرحلة أشد خطورة بشأن تفشي كورونا"، وأكد على أن "الالتزام بقرار حظر التجوال ضروري لمنع تفشي" الفيروس.
ودعا إلى عدم التشكيك في البيانات الرسمية بشأن أعداد الحالات المسجلة، وقال :"الأرقام المعلنة رسمياً هي الأرقام الصحيحة ... وهذه الأرقام تخضع لمراقبة وتفتيش من جانب منظمة الصحة العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل سريان حظر التجول.. الحكومة المصرية تحث المواطنين على الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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