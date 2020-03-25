البحرين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت البيانات المحدثة لوزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 419 حالة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد المتعافين إلى 190 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت قد سجلت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

