روسيا ترفع الإنذار من تسونامي بعد زلزال جزر كوريل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن ممثل لمركز سخالين للإنذار من أمواج المد العاتية (تسونامي)، أن السلطات الروسية رفعت الإنذار الذي سبق أن أصدرته في منطقة الشرق الأقصى المطلة على المحيط الهادي، اليوم الأربعاء، بعد زلزال بلغت قوته 7.5 درجة قبالة جزر كوريل.

وقالت خدمات الطوارئ إنه جرى إجلاء سكان بلدة سفيرو كوريلسك في منطقة سخالين الروسية إلى منطقة آمنة، مضيفة أن موجة بارتفاع نحو خمسين سنتيمتراً وصلت إلى السواحل.

وأعلنت خدمات الطوارئ حدوث موجات صغيرة فحسب، وعدم تسجيل سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار بعد الزلزال. وتمتد جزر كوريل التي يقطنها عدد قليل من السكان بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، وتضم أربع جزر تتنازع عليها روسيا واليابان.

ولم تصدر سلطات الأرصاد الجوية اليابانية أي إنذار من أمواج مد عاتية، بينما ألغت السلطات الأميركية إنذاراً أصدرته لجزر هاواي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع على بعد 218 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بلدة سفيرو كوريلسك، على عمق 56.7 كيلومتر، وبلغت شدته 7.5 درجة.

ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع أضرار أو ضحايا.