معدل انتقال عدوى فيروس كورونا تباطأ في هولندا

قال رئيس المعهد الوطني الهولندي للصحة، اليوم الأربعاء، إن معدل تزايد انتقال عدوى فيروس كورونا قد تباطأ بدرجة كبيرة استناداً إلى أفضل تقديرات المعهد.
وقال ياب فان ديسل في شهادته أمام لجنة برلمانية إن أفضل تقديرات المعهد هي أن شخصاً مصاباً واحداً في الوقت الراهن يصيب آخر بالعدوى.
وأضاف فان ديسل أن هذا يعني «أن الانتشار المتسارع للفيروس قد توقف وفقاً لكل الاحتمالات».
ونما عدد الحالات المؤكدة الجديدة في هولندا بنسبة 17 بالمئة، أمس الثلاثاء، مقارنة باليوم السابق ليبلغ 5560 حالة وفقاً لبيانات المعهد.
ومن المرجح أن هذه البيانات تعكس حالات إصابة من أوائل مارس قبل أن تحظر الحكومة التجمعات العامة وتغلق المدارس.
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