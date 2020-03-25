ألمانيا: أزمة كورونا أدت إلى انفجار الطلب على السلع

ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أزمة وباء كورونا المستجد أدت إلى انفجار الطلب في ألمانيا على المطهرات والصابون.

وأوضح المكتب، اليوم الأربعاء، في مقره بمدينة فيسبادن غربي البلاد أن الطلب على الصابون ارتفع الأسبوع الماضي لأكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه في المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية. ويستند المكتب في إحصائه إلى تحليل بيانات المبيعات المتاحة للمتاجر.

وبحسب البيانات، سجلت مبيعات مواد غذائية معينة ومسلتزمات النظافة الشخصية ارتفاعاً سريعاً لأول مرة في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، حيث زادت مبيعات الطحين والصابون والمعكرونة فجأة لأكثر من الضعف، كما ارتفع الطلب على المطهرات في الأسبوع الأول من مارس الجاري فجأة لأكثر من ثمانية أضعاف المعدل المعتاد، إلا أنها تراجعت بعد ذلك حتى وصلت إلى نصف المعدل المعتاد. وعزا مكتب الإحصاء ذلك إلى نفاد المطهرات مؤقتاً من الأسواق.

وذكر المكتب أن الطلب على المعكرونة والطحين والسكر والأرز وصلصة الطماطم المعلبة زاد لأكثر من الضعف عن المعدل الطبيعي الأسبوع الماضي.