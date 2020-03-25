إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بـ«كورونا»

أعلن مكتب الأمير تشرلز، اليوم الأربعاء، أن وريث العرش البريطاني والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاماً تظهر عليه أعراض خفيفة من كوفيد 19 "لكنه في حال جيدة".

وأشارت الدارة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير مصابة بفيروس كوفيد - 19 يقبعان في الحجر المنزلي في اسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضاً بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح أن "دوقة كورنوال (كاميلا) خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفيروس"، مشيراً إلى أن "الأمير والدوقة يقبعان حالياً في الحجر المنزلي في اسكتلندا نزولاً عند نصيحة الحكومة والأطباء".

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (أن إتش أس) الحكومية في أبردينشير في شمال اسكتلندا.

وأضاف بيان دارة كلارنس هاوس "من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظراً إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة".

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من مارس.