وفيات «كورونا» في إسبانيا تتجاوز الصين مع تسجيل 3434 حالة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا حصيلة الصين مع تسجيل 3434 حالة، بحسب أرقام نشرتها السلطات، اليوم الأربعاء.

وفي يوم واحد، توفي 738 شخصاً في إسبانيا مقابل 514 وفاةً بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء الفيروس.

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