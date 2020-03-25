25 قتيلاً في هجوم على معبد في كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 25 شخصاً قتلوا في الهجوم الذي استهدف معبداً في العاصمة الأفغانية كابول. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم. ويذكر أن مهاجمين مسلحين قد احتجزوا 150 شخصاً بعد أن هاجموا المعبد في كابول، وذلك بحسب ما قاله ناريندير سينج خالسا العضو بالبرلمان.

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